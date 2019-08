Tour de Pologne – Luka Mezgec surprend les favoris au sprint et remporte la 2e étape

Luka Mezgec (Mitchelton-scott) a remporté la deuxième étape du 73e Tour de Pologne cycliste (WorldTour), disputée dimanche sur la distance de 152,7 kilomètres entre Tarnowskie Góry et Katowice. Le Slovène a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates) et l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), vainqueur samedi et leader du général. Mezgec est parvenu à trouver l’ouverture pour signer la 18e victoire de sa carrière, la 2e cette saison. Malgré un très bon travail de son équipe Deceuninck-Quick Step dans le final, le champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen a été enfermé et n’a pas réellement pu sprinter.

Vainqueur samedi, Ackermann compte deux secondes d’avance au général sur Gaviria, déjà 2e samedi. Le top-5 de la journée est complété par le Néerlandais Danny van Poppel (Jumbo-Visma) et le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ).

Le premier Belge, Enzo Wouters (Lotto-Soudal), s’est classé 10e.

Lundi, la troisième étape conduira les coureurs de Chorzow à Zabrze sur la distance de 150,5 kilomètres.

L’épreuve se termine vendredi prochain. Le tenant du titre est le Polonais Michal Kwiatkowski, absent cette année.

Source: Belga