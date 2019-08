Prudential RideLondon-Surrey Classic – Elia Viviani s’impose et apporte un nouveau succès à l’équipe Deceuninck-Quick Step

Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) a levé les bras au terme de la Prudential RideLondon-Surrey Classic (WorldTour), dimanche à Londres. Le sprinteur italien a devancé, après 169 kilomètres de course, l’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) et son équipier danois Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step). Viviani apporte ainsi la 54e victoire de la saison à la formation belge. Une lourde chute, survenue à 2km de la ligne, a désorganisé de nombreuses équipes en vue du sprint final. C’est finalement un groupe d’une cinquantaine de coureurs qui s’est disputé la victoire. L’Italien, 30 ans, a remporté la 75e victoire de sa carrière, la 8e en 2019. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a terminé 4e et premier Belge alors que Oliver Naesen (AG2R La Mondiale/8e) et Jasper De Buyst (Lotto Soudal/9e) figurent aussi dans le top-10.

A noter que le jeune Stan Dewulf (Lotto Soudal) s’est longtemps illustré aux avant-postes. Le Belge de 21 ans, dernier fuyard, a été repris à 14 km de l’arrivée.

Viviani succède au palmarès à l’Allemand Pascal Ackermann, vainqueur samedi de la première étape du Tour de Pologne.

Source: Belga