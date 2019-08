Le temps reste chaud et sec, mais les nuages arrivent

Le temps restera chaud et sec dimanche après-midi avec toutefois une augmentation de la nébulosité par l’ouest. Dans l’est, le temps sera encore assez ensoleillé avec des nuages d’altitude. Les maxima seront compris entre 23 degrés en Hautes Fagnes et 28 degrés en Campine et en Lorraine Belge. A la côte, les températures grimperont jusqu’à 24 degrés avant le déclenchement d’une brise de mer modérée de nord-est. Dans l’intérieur, le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud à sud- ouest

Ce soir et cette nuit, le temps sera très doux mais nuageux avec parfois de faibles pluies ou une petite averse et des minima compris entre 15 et 19 degrés.

Source: Belga