Le Ronquières Festival établit un nouveau record d’affluence pour sa huitième édition

A l’heure d’un tout premier bilan, et alors que la dernière soirée se poursuit sur le site du Plan incliné de Ronquières, les organisateurs estiment à environ 48.000 personnes le public qui a assisté durant deux jours à la huitième édition du Ronquières Festival. Il s’agit d’un record, et la progression est linéaire depuis la première édition. L’organisation ne fait pas de la hausse du chiffre de fréquentation un objectif majeur: la volonté est de conserver la dimension familiale du festival. Le nombre d’enfants a d’ailleurs gonflé les chiffres de cette édition. Comme depuis plusieurs années, le Ronquières Festival affichait en effet sold out avant son ouverture, et environ 45.000 personnes étaient attendues sur le site du Plan incliné. Toutefois, les enfants rentrent gratuitement et ne sont pas pris en compte au moment de la vente des tickets. Or ils étaient très nombreux cette fois, même dimanche en soirée pour assister notamment au très dynamique concert de BigFlo et Oli.

Cette dimension familiale permet aussi d’assurer une ambiance traditionnellement bon enfant à l’événement, sur un site où, à part aux moments ponctuels des mouvements de foule pour passer d’une scène à l’autre, le public n’est pas à l’étroit. Ce type de public permet également d’éviter de gros incidents en matière de sécurité. A la connaissance des organisateurs, dimanche en milieu de soirée, aucun problème important n’était à déplorer.

« C’est une nouvelle réussite: notre but est que les festivaliers et les artistes soient heureux à Ronquières, et c’était encore le cas cette fois. La barre est de plus en plus haut chaque année: on verra donc l’an prochain… Le petit bémol, et c’est la rançon du succès, c’est que pour la première fois, nous avons connu de gros embouteillages pour accéder au festival. Nous ne savons pas trop comment résoudre le problème mais nous allons y réfléchir », promet un des organisateurs.

