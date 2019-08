Jumping CSI5* de Londres – Jos Verlooy souffle la victoire à Julien Epaillard dans le Grand Prix

Jos Verlooy a remporté le Grand Prix du Jumping CSI5* de Londres, la 14e épreuve du Global Champions Tour, avec son dix ans belge Jacobien Dwerse Hagen, dimanche dans la capitale anglaise. Onze des trente-huit concurrents, dont Verlooy, François Mathy Jr. (Uno de la Roque) et Pieter Devos (Jade vd Bisschop), sont parvenus à se qualifier pour le barrage.

Si le public a longtemps cru à la victoire du Français Julien Epaillard (Queeletta), auteur d’un rapide parcours sans faute en 32,94 secondes, c’était sans compter sur notre compatriote de Grobbendonk, encore plus rapide de… six centièmes de seconde (32.88).

La troisième place est revenue à l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar (33.19) qui montait Seringat, et la quatrième à François Mathy jr (34.37), également auteur d’un sans faute.

Roger-Yves Bost (Sangria du Coty) qui représentera la France au championnat d’Europe s’est classé sixième en 38.36, sans faute, contrairement à Pieter Devos (35.83), onzième avec 8 points de pénalité.

Source: Belga