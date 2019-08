Jef Vandorpe remporte le Belgian Open de tennis en fauteuil roulant

Le Belge Jef Vandorpe a remporté dimanche face au Suédois Stefan Olsson la finale du Belgian Open de tennis en fauteuil roulant à Géronsart (Namur). Cette première victoire en tournoi ITF1 constitue un grand pas pour lui en vue d’une qualification pour les prochains Jeux Paralympiques. Le jeune joueur de 18 ans, actuellement 19e mondial, devrait figurer dans top-15 dès lundi grâce à ce premier grand titre. De quoi le rapprocher un peu plus des Jeux Paralympiques de Tokyo qui auront lieu en 2020. En demi-finale, il avait éliminé le numéro 1 belge Joachim Gérard (5e mondial).

« C’est juste incroyable d’être le premier Belge à gagner ce tournoi « , a-t-il déclaré. « J’ai joué mon meilleur tennis et ce succès à domicile a une saveur plus que particulière ».

Les autres gagnants sont Zhenzhen Zhu en simple dames, Joachim Gérard et Stefan Olsson en double messieurs, et enfin Zhenzhen Zhu et sa compatriote Humin Huang en double dames. Parallèlement, une catégorie à part entière opposait celles et ceux présentant aussi un handicap des membres supérieurs.

Près de 5.000 spectateurs ont assisté à la 32e édition du Belgian Open de tennis en fauteuil roulant qui se déroulait du 31 juillet au 4 août au Tennis Club de Géronsart. Un nouveau record, qui conforte sa place de plus important événement handisport du pays. Plusieurs centaines d’enfants et d’adultes ont aussi pu s’initier avec enthousiasme au tennis en chaise, a ajouté l’organisation.

Source: Belga