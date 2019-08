Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Kiria (réf. 15938)

Je m’appelle Kiria et je suis une magnifique Braque de Weimar. En compagnie de deux autres chiens, j’ai été abandonnée dans un chalet… Mes maîtres étaient partis sans laisser de traces et nous avaient laissés à notre sort… Je suis maintenant en sécurité au refuge mais je voudrais tant le quitter pour une vraie famille ! Je suis douce et affectueuse et je mérite d’être aimée et respectée…

Sexe Femelle Age 4 ans Race Braque de Weimar Taille 58 cm Pelage Poils courts Poids 26 kg

Ivan (réf. 15882)

Je suis un grand Boxer solide et costaud débordant d’énergie. J’aurais besoin d’un maître expérimenté qui connait bien la race et qui pourra me donner une bonne éducation. Je m’entends généralement bien avec les femelles non dominantes mais avec les mâles, c’est plus difficile. Avec les gens, je suis très câlin et affectueux et j’adore être en leur compagnie. Qui va craquer pour moi ?

Sexe mâle Age 1,5 an Race Boxer Taille 62 cm Pelage Poils courts Poids 27 kg

Mya (réf. 16219)

J’ai été trouvée dans la campagne par un jeune couple. Je m’y trouvais avec ma sœur, mais comme ils ne pouvaient garder qu’un seul chien, ils m’ont conduite au refuge. J’ai très probablement du sang de Sharpei qui coule dans mes veines, mais quoiqu’il en soit, je suis une gamine adorable, très câline qui adore autant jouer avec mes copains chiens qu’être en compagnie des humains. Si vous cherchez un chien de famille actif et intelligent, je suis la candidate idéale !

Sexe Femelle Age 4 mois Race Croisé Sharpei Taille 42 cm Pelage Poils courts Poids 9 kg

Vous êtes intéressé par Kiria, Ivan, Mya ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr