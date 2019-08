Plusieurs avions quittent l’aéroport de Zaventem sans tous les bagages à bord

Brussels Airport est confronté ce samedi matin « à un problème technique au système de traitement des bagages », rapporte sa porte-parole. En conséquence, « un certain nombre de vols doivent partir sans tous les bagages à bord ». Des retards sont possibles pour les vols prévus après 9h. « Nous regrettons sincèrement la situation. Nos équipes mettent tout en œuvre pour réparer le système et limiter l’impact pour les passagers, de sorte que les opérations normales puissent reprendre cet après-midi », précise l’aéroport.

Ce week-end fait partie des plus chargés de l’année pour Brussels Airport: environ 83.000 passagers sont attendus samedi et 89.000 dimanche.

Source: Belga