ATP Kitzbühel: Pas de troisième titre consécutif pour Sander Gille et Joran Vliegen, battus en finale

Sander Gille (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 43 en double) ont été battus en finale du double du tournoi de tennis ATP 250 de Kitzbühel, épreuve sur terre battue dotée de 524.340 euros, samedi en Autriche. Le duo belge, tête de série numéro 4, s’est incliné 6-4, 6-4 en 1 heure et 9 minutes face à l’Autrichien Philipp Oswald (ATP 47 en double) et a Slovaque Filip Polasek (ATP 38 en double), têtes de série N.2. Sander Gille, 28 ans, et Joran Vliegen, 26 ans, restaient sur une série de onze matches gagnés consécutivement. Ils venaient en effet de remporter coup sur coup les deux premiers tournois ATP de leur carrière à Bastad, en Suède, puis à Gstaad, en Suisse.

Leur palmarès compte aussi treize titres glanés lors de tournois challengers, dont celui remporté à Bratislava le mois dernier.

Source: Belga