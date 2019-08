Prudential RideLondon-Surrey Classic – Caleb Ewan favori

Le sprinter australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) est le grand favori de la 8e édition de la Prudential RideLondon-Surrey Classic (WorldTour), qui sera disputée dimanche dans la capitale britannique. Triple vainqueur d’étape au Tour de France, il n’est cependant pas le seul sprinter à convoiter l’épreuve.

Ses rivaux dans la dernière ligne en cas d’arrivée au sprint sont en effet entre autres Elia Viviani, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Arnaud Démare, Michael Matthews, Alvaro Hodeg, Giacomo Nizzolo et Sonny Colbrelli.

Pascal Ackermann, vainqueur de l’épreuve l’an dernier, a en effet choisi de disputer plutôt le Tour de Pologne.

Il y a de fortes chances que la victoire se joue au sprint sur The Mall, même si le parcours de 169 kilomètres comprend une côte, la Box Hill, à escalader cinq fois.

Les principaux engagés belges sont Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Jens Debusschere et Tom Van Asbroeck.

La Box Hill ne figure pas sur la feuille de route de l’épreuve féminine qui se disputera samedi, et se résume à un critérium urbain de 69 kilomètres. Deux des trois dernières éditions ont été remportées par la Néerlandaise Kirsten Wild (WNT).

Source: Belga