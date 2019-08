Les Belges à l’étranger – Radja Nainggolan salue ses équipiers à l’Inter et s’apprête à rejoindre Cagliari

Radja Nainggolan a salué ses équipiers de l’Inter de Milan alors qu’il s’apprête à rejoindre son ancien club Cagliari dans les prochaines heures. ‘Le Ninja’ a diffusé une vidéo sur son compte Instagram où on le voit passer un dernier moment avec les joueurs ‘nerazzurri’ et leur souhaiter « le meilleur pour la suite ».

Intercepté dans la rue par les médias italiens, Nainggolan a confirmé qu’il rejoignait Cagliari. L’ex-Diable rouge va donc retourner dans le club sarde où il s’était révélé entre 2010 et 2014. C’est également à Cagliari qu’il a rencontré son épouse Claudia qui souffre d’un cancer, ce qui serait l’une des raisons du retour de Nainggolan en Sardaigne.

La visite médicale et l’officialisation du transfert sont attendus dans les prochains jours.

Source: Belga