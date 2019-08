Coupe du monde de natation: pas de finale pour les Belges vendredi à Tokyo

Cinq Belges étaient engagés vendredi à Tokyo lors de la journée inaugurale de la première manche de la Coupe du monde de natation. Aucun d’entre eux n’est parvenu à se hisser en finale dans le bassin de 50 mètres du Tokyo Tatsumi International Swimming Center dans la capitale japonaise. Valentine Dumont, pensionnaire du Namur Olympic Club et âgée de 19 ans, a signé le 15e temps des séries du 200 mètres papillon. Elle a pris la 8e place, sur 10, de la première série, en 2:13.96. Fin juillet à Gwangju lors des Mondiaux, elle s’était classée 24e des séries en 2:13.78. A noter qu’elle détient le record de Belgique de la distance depuis juin 2017 (2:10.78).

Trois Belges ont disputé les séries du 50 mètres nage libre. Sebastien De Meulemeester (BRABO) a été le plus rapide d’entre eux, prenant la 22e place finale en 23.00. Il a devancé d’un rien Thomas Thijs (Zwemclub Geel), 23e en 23.03. Alexandre Marcourt (STT) a lui terminé 32e en 23.35.

Enfin, Kimberly Buys (BRABO) a signé le 21e temps des séries du 50 mètres nage libre en 26.21. Il fallait nager en 25.49 pour atteindre la finale alors que l’Anversoise de 30 ans dispose d’un record personnel de 25.71 sur la distance.

Samedi, Valentine Dumont disputera le 200 m nage libre, Fleur Vermeiren le 100 m brasse, Kimberly Buys le 50 m papillon et Thomas Thijs, Alexandre Marcourt et Sebastien De Meulemeester le 100 m nage libre. Dimanche, Thijs, Marcourt et De Meulemeester s’aligneront sur le 200 m nage libre alors que Vermeiren disputera le 50 m brasse. Valentine Dumont nagera encore le 100 m nage libre et le 100 m papillon. Elle retrouvera Buys sur cette dernière distance.

La deuxième des sept manches se déroulera à Jinan, en Chine, du 8 au 10 août.

