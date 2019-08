ATP Kitzbühel – Thiem rejoint Ramos en finale à Kitzbühel

Dominic Thiem, tête de série n.1 du tournoi ATP 250 de Kitzbühel, joué sur terre battue et doté de 524.340 euros, s’est défait vendredi en demi-finale de Lorenzo Sonego, 56e joueur mondial, pour rejoindre en finale l’Espagnol Albert Ramos. A domicile, le N.7 mondial et dernier finaliste de Roland-Garros n’a eu besoin que de deux sets pour battre l’Italien 6-3, 7-6 (8/6), même s’il a été poussé au tie-break lors de la deuxième manche.

La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes.

En finale, Thiem sera opposé à Ramos, vainqueur un peu plus tôt du Norvégien Casper Ruud (7-5,6-4).

Face au 69e mondial, l’Autrichien tentera samedi d’aller décrocher son 14e titre en carrière, le 2e de la saison après ceux glanés à Barcelone et au Master 1000 d’Indian Wells.

C’est la deuxième fois qu’il atteint la finale sur ses terres à Kitzbühel. En 2014, il s’était incliné contre David Goffin.

Source: Belga