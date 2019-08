Test : FIA European Truck Racing Championship – Plus qu’un bête jeu de camions !

De mémoire de gamer, c’est la première fois depuis Super Trucks en 2002 que sort un jeu entièrement consacré au championnat de courses de camions. FIA European Truck Racing Championship est-il un jeu de niche dédié à une poignée de fans ou peut-il plaire aux amateurs de jeux de courses ? Nous avons voulu tenter l’expérience.

Cet été, c’est dans l’anonymat quasi le plus complet qu’est sorti FIA European Truck Racing Championship sur PS4, Xbox One et PC. Il faut dire que sur le papier, le jeu a du mal à vendre du rêve, le championnat de courses de camions étant méconnu et très peu médiatisé. Fan de sports moteurs et de jeux de courses, j’ai néanmoins voulu tenter l’expérience et voir ce que le jeu avait dans le ventre. Et finalement, je n’ai pas été déçu.

Une vraie simulation

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut prendre les commandes virtuelles d’un camion taillé pour la course et pour la compétition. Il y avait bien deux modèles à piloter dans le dernier Forza Horizon 3 mais ici, on passe à la vitesse supérieure. En effet, FIA European Truck Racing Championship est 100 % dédié au championnat européen de courses de camions. Les premiers tours de roue aux commandes de ces bolides sont déroutants. On aurait pu penser que le jeu développé par N-Racing et édité par Big Ben s’oriente vers une conduite arcade et peu réaliste. Il n’en est rien. En effet, même si il reste accessible à tous les joueurs, FIA European Truck Racing Championship est une vraie simulation.

L’art du freinage

L’aspect le plus étonnant dans la conduite de ces camions est la gestion du freinage. En effet, un monstre de 5 tonnes et de 1.000 chevaux ne se pilote pas comme une Renault Twingo. Ça se ressent directement dans le jeu. La maîtrise de l’art du freinage est d’ailleurs au centre du gameplay. En effet, le freinage est tellement important que les freins chauffent et qu’il faut les refroidir en déversant de l’eau dessus. Ainsi, il faut non seulement garder un œil sur la température des freins mais aussi sur le niveau d’eau qu’il reste dans le réservoir. Heureusement, le jeu commence d’abord dans un didacticiel. Ensuite, avant de commencer le monde carrière, il faut passer et réussir son permis de conduire. Ces 15 petites épreuves permettent d’apprendre les principes de base pour conduire un camion de course. Vous serez ensuite prêt à commencer une carrière au volant de l’un de ces monstres.

Un contenu intéressant

Au programme : 45 camions officiels répartis dans deux catégories (l’ETRC ou les World Series), sept circuits du championnat européen dont celui de Zolder et six circuits légendaires aux quatre coins du monde comme celui de Laguna Seca ou le Fuji Speedway. Du côté des modes de jeu, outre les modes « course » et « time trial », il y a un mode carrière plutôt basique dans lequel il faut décrocher des contrats et atteindre des objectifs. Une fois que vous aurez eu un contrat annuel avec une écurie, vous aurez accès au garage et vous pourrez améliorer votre bolide. Enfin, FIA European Truck Racing Championship peut également se jouer à plusieurs, en local en « split screen » ou en ligne.

Graphiquement, le jeu de Big Ben s’en sort plutôt bien. On regrettera le manque d’animation au bord de la piste et la (non) prise en charge visuelle des dégâts et le fait que les conditions météo ne soient pas dynamique mais pour le reste, FIA European Truck Racing Championship est plutôt joli et agréable à regarder.

Notre verdict

FIA European Truck Racing Championship est un jeu atypique et étonnant. Cette simulation permet de découvrir l’univers des courses de camions et la conduite si particulière de ces monstres de plus de 5 tonnes et de 1.000 chevaux. Mais une fois passée cette phase de découverte, les joueurs qui ne sont pas fans de la discipline seront sans doute rapidement lassés par le déroulement des week-ends de courses avec des essais libres, des qualifications et deux courses le samedi, même chose le dimanche. Cela fait donc pas mal de temps passé sur un seul et même circuit avec seulement 12 camions en piste (soit moins que dans la réalité) et cela a du mal à rendre le mode carrière très palpitant. Néanmoins, FIA European Truck Racing Championship mérite largement un coup d’œil de la part des fans de sports moteurs curieux de s’essayer et de découvrir une nouvelle discipline.

Thomas Wallemacq