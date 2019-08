Gravement brûlée à cause de son chargeur de smartphone

Une jeune femme de 19 ans a été brûlée au second degré à la nuque à cause de son chargeur de smartphone. Après cet incident, les médecins appellent à la prudence face aux risques présentés par les chargeurs sans marque.

À 19 ans, cette jeune fille du Michigan a été emmenée d’urgence à l’hôpital avec une grave brûlure au cou.

D’après le rapport, relayé par le HuffPost, la jeune fille « était allongée sur son lit, portant un collier en chaîne, avec le chargeur sous son oreiller et branché sur une prise électrique, lorsqu’elle a ressenti une sensation soudaine de brûlure et une douleur intense autour de son cou ».

Le chargeur serait probablement entré en contact avec le collier, provoquant un choc électrique et une brûlure.

She was wearing a long chain necklace and suddenly felt “a sudden burning sensation and severe pain around her neck.” https://t.co/L1SlsnCXeV @AnnalsofEM

— ACEP (@EmergencyDocs) 1 août 2019