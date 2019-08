Le bébé de Nabilla menacé de mort par un internaute

Un internaute a souhaité la mort du bébé de Nabilla pour qu’elle ait un « scoop intéressant » à raconter ses followers.

Alors que la perspective de l’accouchement terrifie Nabilla, les internautes ont décidé de mettre de l’huile sur le feu. Sur Snapchat, la starlette a en effet partagé un commentaire posté sous une photo de son baby bump publiée sur Instagram. « Ton bébé devrait mourir. Cela te ferait un scoop plus intéressant et plus de followers », écrit un internaute.

Une remarque déplacée qui n’a logiquement pas du tout plu à la future maman de 27 ans. « À un moment je tombe sur un commentaire, il y a des gens qui manquent vraiment d’éducation, ils souhaitent du mal à un bébé », a réagi Nabilla sur Snapchat. « Je suis habituée, mais c’est dangereux si vous dites ça à quelqu’un de sensible, ça peut blesser (…) Je ne vois pas pourquoi vous venez sur mon profil pour me saouler, c’est étrange quand même. J’ai jamais compris les gens qui critiquent gratuitement avec de la haine (…). Si vous avez des critiques sur les réseaux sociaux, ne faites pas attention, ce sont des haters ».

Plus tard, elle postera de nouveau un message du même acabit, affirmant qu’il y en a sur Instagram qu’elle ne pouvait « plus voir » et en demandant à ces personnes de se désabonner. En cause, plusieurs internautes qui lui ont demandé « où était son ventre » car son baby bump était moins visible sur un cliché de face.