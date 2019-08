La scientologie n’autoriserait pas Tom Cruise à avoir une relation avec sa dernière fille

L’Eglise de scientologie empêcherait-elle Tom Cruise d’avoir une relation avec sa fille Suri, âgée de 13 ans et issue de son mariage avec Katie Holmes? C’est en tout cas ce qu’avance US Weekly.

On le sait, Tom Cruise est un membre important de l’Eglise de scientologie. D’après certaines sources, il en serait même le numéro 2. Une position importante donc, qui aurait causé la fin de la relation entre l’acteur américain et Katie Holmes, six ans après la naissance de la petite Suri. La maman de 40 ans n’aurait en effet pas voulu que sa fille ne devienne membre de l’Eglise.

Quelques années plus tard et alors que Suri a maintenant 13 ans, la relation entre Tom Cruise et sa fille n’aurait pas avancé d’un iota. Pour cause, l’Eglise interdirait à Tom de la voir car elle n’est pas scientologue, comme l’affirme Samantha Domingo, une ancienne scientologue dans US Weekly. « Suri n’est pas sa fille. Il s’agit juste d’un être spirituel dans le corps de sa fille car elle ne fait pas partie de l’Eglise ».

Ces déclarations ont fait réagir le porte-parole de la scientologie qui a fermement démenti les propos de Samantha Domingo. « Cela donne une fausse représentation de l’Eglise de la scientologie, de ses pratiques et de son style de vie ».