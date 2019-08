Londres : sa City, son marché de Camden, ses musées historiques… et sa vie étudiante. La capitale britannique conserve sa première place dans le classement des meilleures villes dans le monde où s’inscrire à la fac, selon une étude publiée ce mercredi 31 juillet et réalisée par QS Quacquarelli Symonds, une entreprise spécialisée dans l’éducation spécialisée internationale.

Le top trois des destinations où les étudiants ont tout intérêt à aller à l’université reste le même qu’en 2018. Londres ouvre le classement, suivi par Tokyo, au Japon, puis par Melbourne, en Australie. Étonnement, malgré leur réputation internationale, aucune fac américaine n’apparaît dans le top dix de ce palmarès. A la place, on trouve Montréal, à la 6e position. Le Canada se démarque de son voisin américain en présentant davantage de facs dans le haut du classement, avec Toronto à la 11e, Vancouver à la 16e, Ottawa à la 45e. Célébrissime pour son université de Harvard, Boston constitue la meilleure ville étudiante aux Etats-Unis, mais elle n’apparaît qu’à la 12e place, tandis que New York est 19e, Los Angeles 25e, San Francisco 35e, Chicago 41e.

Plusieurs facteurs pris en compte

Pour désigner les meilleures villes étudiantes, cette étude annuelle prend en compte les performances des universités, leur coût, la qualité de vie sur place, le nombre d’employeurs recrutant dans cette ville ainsi que la diversité de la population étudiante.

Berlin et Munich deviennent les nouvelles villes tendances où étudier. Chacune progresse dans le classement, respectivement de la 7e à la 5e place et de la 6e à la 4e place. De son côté, Paris n’est que septième, et perd donc en prestige, puisque l’année dernière la ville-lumière était 5e. Néanmoins, l’hexagone est représenté à trois autres reprises, grâce à Lyon (50e), Toulouse (74e) et Montpellier (100e).

Voici le top 10 des meilleures villes étudiantes dans le monde :

1. Londres

2. Tokyo

3. Melbourne

4. Munich

5. Berlin

6. Montréal

7. Paris

8. Zurich

9. Sydney

10. Séoul