Les parents de cinq orphelins congolais pourraient être vivants

L’enquête judiciaire sur la fraude à l’adoption d’enfants provenant de République démocratique du Congo (RDC) par une quinzaine de couples belges est entrée dans une phase finale, écrivent jeudi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Belang van Limburg. Cinq adoptions sont suspectées d’être frauduleuses, selon le parquet, qui espère conclure en août. Concrètement, cela signifie que cinq enfants auraient été enlevés et présentés en tant qu’orphelins à des parents belges. Au moins trois de ces enfants (aujourd’hui âgés de 7 et 8 ans) ont reçu après leur kidnapping un nouveau nom et une nouvelle date de naissance. Des recherches ADN menées en Belgique auprès de 15 autres enfants enlevés n’ont jusqu’ici rien donné.

« Cette histoire douloureuse a complètement ruiné nos vies, celle des parents biologiques et celle des enfants », ont réagi trois couples de parents belges.

L’enquête a permis de dégager une figure principale dans le dossier: Julienne Mpemba, une Belgo-Congolaise de 41 ans provenant de Namur qui entretenait des contacts jusqu’aux plus hauts niveaux politiques en RDC et en Communauté française. Dans d’anciennes interviews, elle a déclaré qu’elle avait « fourni un nouvel avenir à une quinzaine d’enfants ». Le parquet fédéral la soupçonne de trafic d’êtres humains. Après avoir été privée de liberté pendant plusieurs mois, elle se trouve en liberté sous surveillance électronique en attendant son procès.

