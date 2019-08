Le Championnat du Monde d’endurance à Spa-Francorchamps jusqu’en 2023

Le Championnat du Monde d’endurance (FIA WEC) a annoncé ce jeudi avoir prolongé son contrat avec le circuit de Spa-Francorchamps jusqu’en 2023. Présent au calendrier depuis le lancement du championnat en 2012, le Circuit de Spa-Francorchamps est désormais assuré d’être au calendrier du FIA WEC pour quatre saisons supplémentaires. L’épreuve spadoise de six heures est considérée comme une véritable répétition générale en vue des 24 Heures du Mans, en France.

Initialement prévue le samedi 2 mai 2020, la prochaine édition a finalement été avancée au samedi 25 avril 2020 afin d’éviter une concurrence de dates avec la Formule E. Cet accord assure également la présence pour quatre années supplémentaires de l’European Le Mans Series.

« C’est avec une grande fierté que nous officialisons aujourd’hui la reconduction, pour quatre ans, du contrat assurant la présence du FIA World Endurance Championship et de l’European Le Mans Series sur le Circuit de Spa-Francorchamps », se réjouit Nathalie Maillet, Directrice Générale du Circuit de Spa-Francorchamps, dans un communiqué. « Je me félicite de cette prolongation qui démontre l’excellente collaboration qui lie le Circuit à l’Automobile Club de l’Ouest et Le Mans Endurance Management, organisateur de deux des événements-phare de notre calendrier. Je tiens par ailleurs à remercier ses dirigeants pour la confiance qu’ils portent au Circuit de Spa-Francorchamps. Cet accord à long terme nous permettra de développer ensemble ces deux championnats sur la base d’une relation solide, durable et fructueuse. C’est enfin, et surtout, une excellente nouvelle pour tous les fans de ces deux championnats. »

Source: Belga