La Belgique ira en Norvège avec Milanov, Sacoor et Couckuyt mais sans Thiam ni les Borlée

La Ligue Royale Belge d’Athlétisme (LRBA) a annoncé jeudi la sélection en vue des Championnats d’Europe par équipes de First League, le 2e niveau européen, qui se tiendront les 9, 10 et 11 août à Sandnes, en Norvège. En l’absence de Nafissatou Thiam et des frères Borlée, la sélection belge s’appuiera sur Philip Milanov (poids et disque) et sur quelques jeunes talents comme Jonathan Sacoor (400m et relais 4×400), champion du monde juniors du 400m et champion d’Europe du 4×400 avec les Tornados en 2018, et la récente championne d’Europe espoirs du 400m haies Paulien Couckuyt. On retrouvera aussi notamment Ben Broeders, nouveau recordman de Belgique du saut à la perche, Robin Vanderbemden (200m et 4x400m), Dylan Owusu (400m haies), Camille Laus (400m et 4x400m), Renée Eykens (800m), Claire Orcel (hauteur) ou encore Noor Vidts (poids).

A Sandnes, outre la Norvège, la Belgique aura pour adversaires la Biélorussie, le Portugal, la Hongrie, la Roumanie, l’Irlande, la Slovaquie, la Lituanie, la Turquie et les Pays-Bas.

Exceptionnellement, cette année les cinq équipes les moins bien classées seront reléguées en Second League alors qu’une seule équipe rejoindra la Super League.

Lors de la dernière édition à Vaasa en Finlande en 2017, la Belgique s’était classée 9e sur 12 participants et avait évité de justesse la relégation (3 descendants).

La sélection belge:

. Messieurs

100m: Gaylord Kuba Di-Vita

200m: Robin Vanderbemden

400m: Jonathan Sacoor

800m: Aurèle Vandeputte

1500m: Stijn Baeten

3000m: Isaac Kimeli

5000m: Lahsene Bouchikhi

110m haies: Michael Obasuyi

400m haies: Dylan Owusu

3000m steeple: Clément Deflandre

Hauteur: Thomas Carmoy

Longueur: Corentin Campener

Triple saut: Bjorn De Decker

Perche: Ben Broeders

Poids: Philip Milanov

Disque: Philip Milanov

Marteau: Rémi Malengreaux

Javelot: Timothy Herman

4x100m: Gaylord Kuba Di-Vita, Charles Niesen, Antoine Snyders, Camille Snyders, Andreas Vranken

4x400m: Asamti Badji, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Camille Snyders, Robin Vanderbemden

. Dames

100m: Elise Mehuys

200m: Imke Vervaet

400m: Camille Laus

800m: Renée Eykens

1500m: Mathilde Deswaef

3000m: Lindsey De Grande

5000m: Hanne Verbruggen

100m haies: Sarah Missinne

400m haies: Paulien Couckuyt

3000m steeple: Lisa Rooms

Hauteur: Claire Orcel

Longueur: Noor Vidts

Triple saut: Elsa Loureiro

Perche: Fanny Smets

Poids: Noor Vidts

Disque: Anouska Hellebuyck

Marteau: Vanessa Sterckendries

Javelot: Pauline Smal

4x100m: Manon Depuydt, Elise Mehuys, Rani Rosius, Nora Thiry, Imke Vervaet

4x400m: Paulien Couckuyt, Manon Depuydt, Renée Eykens, Kiné Gaye, Camille Laus

