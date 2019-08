Il découvre avec horreur ce qui a été fait avec le corps de sa mère, donné à la science

Lorsqu’il a donné le corps de sa mère à la science, Jim Stauf­fer imaginait que cela pourrait sauver des vies ou faire avancer la science mais il est tombé de haut en découvrant l’utilisation qui a finalement été faite du corps de sa maman.

C’est une histoire troublante que dévoile le quotidien britannique The Independent. Originaire de Phoenix en Arizona, Jim Stauffer a perdu sa mère en 2013. Elle avait 74 ans et elle souffrait de la maladie d’Alzheimer. À son décès, Jim a pris la décision de donner son corps à la science dans l’espoir qu’il puisse être utile et qu’il fasse avancer la recherche.

Des corps revendus à l’armée pour des expériences

Le corps a été donné au Biological Resource Center de la ville de Phoenix. Jim a fait confiance à ce centre. Il indique même qu’il a signé un papier indiquant qu’il ne souhaitait pas que le corps fasse l’objet d’expériences impliquant des explosions. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il a appris par une enquête de l’agence de presse Reuters que ce centre de recherche vendait les corps sans autorisation à l’armée américaine et que ceux-ci étaient utilisés dans le cadre d’expériences approuvées par le Pentagone.

Le cadavre était attaché à une chaise

Une enquête a montré qu’au moins 20 cadavres, dont celui de la mère de Jim, avaient été achetés pour un peu plus de 5.000 € chacun au centre de recherche. Ils ont été utilisés dans des expériences impliquant des explosions. L’objectif était d’avoir une idée précise de ce qui arrive aux victimes de bombes. « Le corps était attaché à une chaise avant qu’une bombe n’explose en dessous », détaille The Independent.

« Je me sens stupide »

Aujourd’hui, Jim a toujours énormément de mal à vivre avec ça. « Je me sens stupide. Je n’ai pas l’habitude de faire confiance aux gens mais dans cette situation, vous n’avez aucune idée de comment ça se passe et vous faîtes confiance. », a-t-il déclaré. « Je ne vois pas comment surmonter ça », a-t-il poursuivi en indiquant que chaque souvenir et chaque photo lui donnent une vision horrible de ce qu’il a pu se passer.

Nouveau procès en octobre

Depuis, le directeur du centre a été arrêté, jugé et condamné à une peine de prison avec sursis. Mais l’enquête pourrait bien rebondir. La semaine dernière, une nouvelle action en justice a été lancée contre le Biological Resource Center après que des nouveaux documents judiciaires aient révélé que des agents de FBI avait trouvé des seaux remplis de têtes, de bras et de jambes lors d’une perquisition dans ce centre en 2014. Un procès civil est prévu le 21 octobre prochain.