Plusieurs sources affirment que Céline Dion est manipulée, la chanteuse contre-attaque

Plusieurs voix, prétendant faire partie du proche entourage de Céline Dion, se sont fait entendre pour dénoncer l’influence grandissante qu’aurait Pepe Muñoz sur la chanteuse.

Plusieurs sources proches de Céline Dion se sont exprimées dans Page Six sur l’influence qu’à Pepe Muñoz sur la chanteuse canadienne. Depuis le décès de René Angélil, il n’est en effet pas rare de voir les deux (très) proches amis ensemble. Mais plusieurs membres de l’entourage de la chanteuse estiment que le danseur aurait une mauvaise influence sur elle. « Il l’isole de plus en plus et ses amis le ressentent. Elle est amoureuse de ce type et elle écoute tout ce qu’il dit (…). Il a tout pris en main. Les seules personnes qui l’entourent maintenant, ce sont Pepe, sa coiffeuse et sa styliste », confie notamment une source.

Pepe Muñoz serait également à la base du limogeage de plusieurs membres du staff de la chanteuse canadienne, certains travaillant pourtant pour elle depuis de longues années. « C’est fou. Elle avait besoin de quelqu’un qui soit proche d’elle et elle est tombée amoureuse. Il s’est transformé en René ».

Devant ces « accusations », Céline Dion a contre-attaqué en publiant un message signé par plusieurs de ses amis sur son compte Twitter. « Cher Pepe. En tant que vrais membres du «proche entourage» de Céline, nous sommes peinés et déçus par l’histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi, citant plusieurs sources qui prétendent faire partie de l’entourage proche et qui affirment que tu aurais une trop grande influence sur Céline, et que tu l’isoles. Ces « sources » n’ont rien de mieux à faire que de répandre de faux commérages. Ne démoralise pas pour ça… et continue ton excellent travail. On t’aime! »