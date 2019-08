Après avoir rencontré Dieu, Maximilien Dienst quitte son restaurant pour la Thaïlande

Le candidat de la saison 8 de Top Chef va quitter son restaurant pour aller vivre en Thaïlande. Il continuera par contre de participer à l’émission « Max et Fanny » de la RTBF.

Il y a un peu plus d’un mois, Maximilien Dienst, ancien candidat de Top Chef et acolyte de Fanny Jandrain dans « Max et Fanny », a pris la décision de tout plaquer pour aller vivre en Thaïlande. C’est en tout cas ce que le jeune homme de 26 ans a affirmé à nos confrères de Sudpresse.

C’est une « rencontre avec Dieu » qui lui aurait donné le déclic. « Après des périodes d’excès, ça s’est passé un matin, comme une révélation. Je l’ai entendu me dire qu’il était temps pour moi de me calmer. De vivre une vie plus saine, plus simple », confie-t-il.

La destination finale de son voyage n’a évidemment pas été choisie par hasard. Comme il l’explique sur le site de la RTBF, Maximilien Dienst connaît déjà beaucoup de monde en Thaïlande. « Je n’aurai pas été à New York, pas facile de s’intégrer, je ne connais personne, je ne sais pas comment procéder pour les tâches administratives, le logement, etc. Puis c’est une bonne manière de se déraciner ».



S’il affirme avoir des projets sur place sans vouloir en dévoiler plus, « Max » continuera de participer à l’émission « Max et Fanny ». « Je ferai un aller-retour pour les tournages en octobre, on n’est jamais qu’à 11h d’avion. Tout est près maintenant, le monde est petit », détaille-t-il en rigolant.