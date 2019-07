Une nouvelle Ligue africaine de basket disputée dans sept pays à partir de mars 2020

Les 12 équipes qui prendront part à la Ligue africaine de basket, nouvelle compétition qui verra le jour dès mars 2020, seront divisées en deux Conférences jouant chacune dans trois villes, avant un « Final Four » organisé dans la capitale rwandaise Kigali, ont annoncé mardi à Dakar la NBA et la Fédération internationale de basket (FIBA). Les six villes sélectionnées pour accueillir les rencontres de la saison régulière sont Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et Monastir ou Tunis (Tunisie), a précisé le président de la nouvelle Ligue africaine de basket, Amadou Gallo Fall, en présence du patron de la NBA, Adam Silver.

Pendant la saison régulière, qui débutera en mars, les 12 équipes, dont les noms ne sont pas encore connus, joueront chacune cinq matches.

A l’issue de ces 30 matches, les trois meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour un « Super 6 » dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à la fin du printemps à Kigali lors d’un Final Four.

La NBA et la FIBA avaient annoncé en février la création de ce championnat professionnel en Afrique, première participation de la NBA à un championnat hors d’Amérique du Nord.

Quarante joueurs actuels en NBA, soit environ 10% de l’effectif total, sont soit né en Afrique, soit ont au moins un parent qui y est né, a souligné Adam Silver lors d’une réception au Musée des Civilisations noires de Dakar, en présence de joueurs et ex-joueurs et joueuses du championnat américain.

La NBA et la FIBA ont prévu d’organiser des qualifications pour identifier les douze équipes qui prendront part à ce championnat. Elles ont précisé qu’un pays ne pourra pas être représenté par plus de deux équipes.

