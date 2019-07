Un milliardaire chinois inculpé pour fraude aux Etats-Unis

Un milliardaire chinois, fondateur du géant de l’aluminium Zhongwang, a été inculpé aux Etats-Unis pour son rôle dans une fraude aux droits de douane. Selon l’acte d’inculpation, Liu Zhongtian, fondateur et ancien PDG du groupe, est soupçonné d’avoir dissimulé la nature d’importations d’aluminium vers les Etats-Unis pour éviter d’avoir à payer 1,8 milliard de dollars en droits de douane.

Il est accusé d’avoir, à partir de 2008, présenté des pièces d’aluminium extrudé comme des palettes en aluminium, soit un produit fini beaucoup moins taxé.

M. Liu, 55 ans, surnommé « Big Boss » ou « Oncle Liu, « , selon l’acte d’inculpation, n’a pas été arrêté. D’après les médias américains, il se trouve en Chine.

Il est poursuivi devant un tribunal fédéral de Los Angeles, ainsi que l’entreprise Zhongwang, d’autres responsables et des sociétés factices.

L’annonce de son inculpation intervient alors que Washington a repris mercredi des négociations commerciales avec Pékin suspendues en mai.

Les deux pays sont engagés depuis plus d’un an dans un bras de fer commercial qui s’est traduit par l’imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d’échanges annuels.

source: Belga