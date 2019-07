Koen Naert et Bashir Abdi renoncent définitivement à s’aligner à Doha

Koen Naert et Bashir Abdi ne disputeront pas les Mondiaux d’athlétisme à Doha (28 septembre-6 octobre). Les deux athlètes ont confirmé leur forfait mercredi à Belga. La Belgique perd ainsi deux de ses atouts majeurs, à savoir le champion d’Europe en titre du marathon, Naert, et le détenteur du record de Belgique de la distance, également vice-champion d’Europe du 10.000 mètres, Abdi. Naert et Abdi avaient tous deux laissé entendre qu’ils préféreraient disputer un grand marathon en ville plutôt que celui des Mondiaux où la course démarrera à minuit sous une forte chaleur. Entre-temps, leur choix est devenu définitif. Ils n’ont pas encore indiqué sur quel marathon ils comptent s’aligner. Naert disputera samedi prochain le championnat de Belgique du 10 km à Lokeren.

Abdi a envisagé s’aligner sur 10.000m aux Mondiaux, mais ce plan ne sera pas adopté. « Après le marathon de Londres (où il a battu le record de Belgique, ndlr), j’ai pris une longue période de repos. C’était ma dernière chance de me reposer avant les Jeux Olympiques », a expliqué Abdi. « Il est trop tard pour commencer la préparation à la saison sur piste. Je vais encore courir un marathon en octobre, soit à Amsterdam, soit à Chicago. »

Source: Belga