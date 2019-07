Klopp, Guardiola et Tite mènent la liste des candidats au titre de Coach de l’année

La FIFA a dévoilé mercredi la liste des dix candidats au prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour la saison 2018-2019. On retrouve les entraîneurs vainqueurs des principaux trophées de la saison écoulée, à savoir l’Allemand Jürgen Klopp (Ligue des Champions avec Liverpool), le Brésilien Tite (Copa Libertadores), l’Algérien Djamel Belmadi (Coupe d’Afrique des Nations), le Portugais Fernando Santos (Ligue des Nations) et l’Argentin Marcelo Gallardo (Copa Libertadores avec River Plate). L’Argentine est la nation la plus représentée puisque Ricardo Gareca (finaliste de la Copa America avec le Pérou) et Mauricio Pochettino (finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham) figurent aussi parmi les candidats. L’Espagnol Pep Guardiola (triplé Championnat-Coupe de la Ligue-FA Cup avec Manchester City), le Néerlandais Erik Ten Haag (doublé Championnat-Coupe et demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam) et le Français Didier Deschamps, lauréat du prix en 2018 après son titre mondial avec la France, complètent la sélection.

En ce qui concerne le football féminin, la championne du monde Jill Ellis (Etats-Unis) et Reynald Pedros, qui a réussi le triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions féminine avec Lyon, sont les favoris. Les autres nommés sont Milena Bertolini (Italie), Peter Gerhardsson (Suède), Futoshi Ikeda (Japon U20), Antonia Is (Espagne U17), Joe Montemurro (Arsenal), Phil Neville (Angleterre), Paul Riley (North Carolina Courage) et Sarina Wiegman (Pays-Bas).

Les candidats ont été sélectionnés par un panel d’experts. Les supporters peuvent voter sur le site de la FIFA. Leur vote aura le même poids que celui d’autres acteurs clés du monde du football (journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales).

Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront communiqués ultérieurement et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui se tiendra à Milan le 23 septembre.

Source: Belga