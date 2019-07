Eden Hazard dans les dix candidats au prix « The Best – Joueur de la FIFA 2019 »

Eden Hazard, transféré cet été de Chelsea au Real Madrid, figure dans la liste des dix candidats au prix « The Best – Joueur de la FIFA 2019 ». La FIFA a dévoilé mercredi les candidats au trophée qui sera attribué le 23 septembre à Milan. Les candidats ont été choisis par un panel d’experts sur base de leurs performances entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019. Hazard a vécu une excellente saison au niveau personnel: avec Chelsea, il a inscrit 21 buts et délivré 17 assists en 52 rencontres, toutes compétitions confondues, et remporté l’Europa League, marquant deux buts en finale. Quelques semaines plus tard, il obtenait le transfert de ses rêves au Real Madrid.

Le club de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, est le plus représenté, avec trois joueurs, le Sénégalais Sadio Mané, l’Egyptien Mohamed Salah et le Néerlandais Virgil van Dijk. Ce dernier appartient également à la nation qui compte le plus de candidats, puisque Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, auteurs d’un incroyable parcours en Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam, sont également nommés. Les deux pépites ont depuis quitté l’Ajax, respectivement pour le FC Barcelone et la Juventus.

Le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus), vainqueur de la Ligue des Nations et double lauréat du prix (2016 et 2017), figure dans la liste, tout comme son éternel rival argentin Lionel Messi (FC Barcelone). Ronaldo, Messi et van Dijk sont régulièrement cités comme les favoris aux différentes récompenses individuelles qui seront attribuées d’ici la fin de l’année. L’Anglais Harry Kane (Tottenham) et le Français Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) complètent la sélection.

En 2018, le Croate Luka Modric avait été sacré.

Chez les dames, où douze joueses ont été sélectionnées, on peut parler d’un duel entre les Etats-Unis, vainqueurs de la Coupe du monde, et Lyon, auteur du triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions.

On retrouve ainsi quatre championnes du monde américaines: Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan et la capitaine Megan Rapinoe, sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse du Mondial.

Quatre des nommées évoluent à Lyon: les Françaises Amandine Henry et Wendie Renard, l’Anglaise Lucy Bronze et la Norvégienne Ada Hegerberg, qui a reçu en décembre dernier le premier Ballon d’Or féminin.

La Norvégienne Caroline Graham Hansenn, l’Anglaise Ellen White, la Néerlandaise Vivianne Miedema et l’Australienne Sam Kerr complètent la sélection.

Les fans peuvent voter sur le site de la FIFA. Leur vote aura le même poids que celui d’autres acteurs clés du monde du football (journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales). Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront communiqués ultérieurement et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des « The Best FIFA Football Awards », qui se tiendra à Milan le 23 septembre.

