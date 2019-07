Alison Van Uytvanck et Greet Minnen passent, ensemble, en demi-finales du double

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA de Karlsruhe en Allemagne, une épreuve sur terre battue dotée de 125.000 dollars, mercredi. Les Belges (N.3) ont pris la mesure en effet en quarts de finale de l’Allemande Nicola Geuer et de la Slovène Dalila Jakupovic dans un tableau réduit, en deux sets: 6-1, 6-3 et 63 minutes de jeu. Elles rencontreront en demi-finales soit les Chinoises Xinyhun Han et Yue Yuan ou les Russes Natela Dzalamidze et Yana Sizikova (N.2).

Mardi en simple, Alison Van Uytvanck (N.2), 25 ans, 65e joueuse du monde, avait éliminé Greet Minnen (WTA 123), 21 ans, au premier tour 6-4, 1-6, 6-1. La numéro 2 belge jouera au deuxième (8es de finale) contre la Roumaine Laura Ioana Paar (WTA 253), 31 ans. Il s’agira d’un premier duel sur le circuit entre Van Uytvanck et Paar.

Source: Belga