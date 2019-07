Un enfant de 8 ans décède après être tombé d’un balcon à Bressoux, près de Liège

Un enfant de 8 ans est décédé, mardi soir, après avoir chuté d’un petit balcon situé au deuxième étage d’un immeuble situé au 46 de la rue du Marché, à Bressoux (Liège). Un autre garçon du même âge est toujours dans un état critique, a confirmé mercredi le parquet de Liège.

Les deux enfants ont chuté après que le garde-corps en fer forgé du balcon s’est descellé. Un expert doit descendre sur les lieux pour évaluer les causes exactes de l’accident et évaluer la responsabilité éventuelle du propriétaire. Ce dernier avait acheté l’immeuble il y a quelques années. Il a expliqué l’avoir rénové à l’intérieur, mais sans toucher aux balcons.

Mardi soir, la locataire, une maman de deux enfants (un garçon de 8 ans et sa fille plus âgée), accueillait un ami de son fils. Les deux garçons jouaient depuis un quart d’heure environ à faire des allers-retours entre le salon et le bacon lorsque, vers 21h15, le garde-cops a lâché pour tomber quelques mètres plus bas. L’ami est décédé.