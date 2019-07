Une jeune auteure de dix ans perd son manuscrit, il est retrouvé par un acteur français

Les réseaux sociaux ont permis à Raphaël Ferret, acteur dans la série « Profilage », de retrouver une petite fille qui avait oublié son cahier dans un train reliant Paris à Grenoble.

Tout est bien qui finit bien pour la jeune Adélie. Le 6 juillet dernier, cette jeune fille de dix ans se trouvait dans un train reliant Paris à Grenoble. Descendue à Lyon, la petite a oublié son cahier sur un siège du train. Un cahier qui sera retrouvé quelques instants plus tard par Raphaël Ferret, l’acteur qui joue Hippolyte de Courtène dans la série française « Profilage ».

Comme il l’explique sur sa page Facebook, le cahier en question contient une histoire d’une cinquantaine de pages manuscrites. Elle met en scène Sarah, Sacha et Esteban, trois enfants qui vivent d’incroyables aventures.

Supposant que le manuscrit avait une forte valeur sentimentale pour la petite fille, l’acteur a lancé un appel à l’aide pour la retrouver. Quelques jours et 79.000 partages plus tard, la magie des réseaux sociaux avait fait son travail et la jeune fille a été retrouvée! « Bonne nouvelle, nous avons retrouvé notre petite autrice en herbe », se réjouit Raphaël Ferret. « Elle s’appelle Adélie. C’est son papa qui habite La Réunion qui est tombé sur l’article du Huffington post relayant notre histoire et qui a prévenu sa fille! Adélie est en vacances chez ses grands-parents à Paris. Je l’ai eue au téléphone et je peux vous dire qu’elle était très heureuse d’avoir retrouvé son cahier et particulièrement touchée par ce bel élan de solidarité ».

Dans les prochains jours, Raphael Ferrët va rencontrer Adélie pour lui rendre son cahier et immortaliser ce bel instant de solidarité.