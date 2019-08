Un avion percute un poteau d’éclairage et un terminal au décollage

Suite à un problème au niveau de ses freins, un avion est rentré dans un poteau d’éclairage et un terminal de l’aéroport de Perth, en Australie.

Grosse frayeur pour les passagers d’un avion reliant Perth à Laverton ce mardi. Suite à un problème au niveau de ses freins, leur avion est en effet rentré dans un poteau d’éclairage et un terminal, abîmant par la même occasion son nez. Heureusement, aucun des 62 passagers et quatre membres de l’équipage n’a été blessé, comme le rapporte 7news. « L’incident n’a pas impacté les autres vols et les autres services fournis par l’aéroport de Perth », a communiqué l’aéroport.

Très vite après l’incident, le pilote a annoncé aux passagers qu’ils devaient quitter l’avion à cause d’un problème au niveau des freins. Plusieurs témoins, cités par The West Australian, affirment avoir entendu une forte détonation avant d’être passablement secoués. « Cela aurait pu être bien pire », confie l’un d’eux. « Il vaut mieux que le problème avec les freins se soit déclaré maintenant plutôt qu’à l’atterrissage ».

FIFO workers have just evacuated the Cobham Aviation terminal at Perth Airport. Earlier this afternoon a plane crashed into the light pole seen here behind the building. No one was injured but plane was damaged. Emergency crews are now trying to safely remove the aircraft @6PR pic.twitter.com/jq1jvdWCf0

— Lindsay Brennan (@lindsayebrennan) July 30, 2019