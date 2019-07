Pour pouvoir porter une arme, ce district indien oblige de planter des arbres

Un district indien a eu l’idée originale de lier la possibilité de porter une arme au fait de planter des arbres!

Le district indien de Firozpur se situe dans l’état de Penjab, tout au nord de l’Inde et non loin de la frontière avec le Pakistan. Depuis peu, ce petit district de deux millions d’habitants suscite l’intérêt de nombreux médias internationaux. Et pour cause, les personnes qui voudront y obtenir une autorisation de port d’arme devront auparavant planter au minimum dix pousses d’arbre.

Pour prouver leur bonne foi, les participants devront envoyer des selfies d’eux en train de planter les arbres. Un mois plus tard, ils devront prouver que la plantation est toujours bien entretenue. « Avec les routes qui sont construites rapidement, les arbres sont coupés en très grand nombre. Cette mesure était donc nécessaire », confie à la BBC Chander Gaind, le collecteur du district.

Evidemment, le fait de prendre un selfie ne garantit pas l’obtention d’un permis. Il s’agit plutôt d’une condition nécessaire pour que le dossier soit évalué par la suite.

Depuis l’instauration de cette loi le 5 juin dernier, une centaine de personnes ont fait la démarche de demander l’autorisation pour un port d’armes selon Chander Gaind.