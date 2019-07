Le spectacle musical de Cirque Magique

Magiciens et acrobates, le cirque est arrivé! Le week-end prochain, Cirque Magique revient à Ledegem. Le spectacle va regorger de freakshows fascinants et de beats estivaux, notamment de Dr. Lektroluv et Dave Clarke.

Venez et admirez le magnifique spectacle de Cirque Magique! C’est la cinquième fois déjà que le festival offre à son public étonnement et plaisir. Pour ce faire, il compte cette année aussi sur la formule qui a fait son succès: un habillage qui fait rêver grâce aux trapézistes qui volent dans les airs, associé à une musique électro spectaculaire. L’affiche met à l’honneur tant des valeurs confirmées que des artistes prometteurs.

Voir cette publication sur Instagram Craftsmen and women… all contributing to the magic. #CM19 #5YCM Une publication partagée par Cirque Magique (@cirquemagiquefestival) le 31 Juil. 2019 à 3 :07 PDT

Jeune vs vieux

La fête pour les oreilles et les yeux démarre vendredi avec une étonnante lutte des générations. Les jeunes loups de Joyhauser auront l’occasion de montrer si, quand il s’agit d’ambiancer, ils peuvent rivaliser avec le savoir-faire éprouvé de la légende de la dance, Jaydee. Les jours suivants aussi, le clash of generations se poursuivra. Samedi, quelques habitués des platines sont à l’affiche. Comme Dave Clarke et M.I.K.E./Push, mieux connu comme étant l’homme derrière l’iconique «Universal Nation». Et, face à toutes ces années au compteur, il y aura entre autres Patrick Topping, qui devient petit à petit un des noms les plus demandés dans le monde de la dance.

Dimanche, Cirque Magique jouera tous ses atouts avec de grands noms. Au programme: Dr. Lekrtoluv, Boris Brejcha, Ed & Kim et encore bien d’autres. Cassius devait marquer l’un des temps forts de la journée, mais le décès de Philippe Zdar a obligé les organisateurs à revoir la programmation. Nadiem Shah viendra donc rendre un hommage au musicien français. Une fois ce concert terminé, tous les regards se porteront sur le duo Booka Shade. Leur mix de dance et de pop emmènera les amateurs avec insouciance jusqu’à la fin du festival.

Délimitez votre chez vous

Bonne nouvelle pour les personnes qui se rendront en groupe à Cirque Magique et ont l’intention de dormir au camping. Au lieu d’être tous éparpillés, vous pouvez réserver à l’avance un endroit bien délimité pour vous et vos amis. Il y a de petits emplacements pour les groupes de cinq à huit personnes et de plus grandes parcelles d’herbe pour les groupes jusqu’à 15 personnes. La première option coûte 262,65€, la seconde 339,9 €.