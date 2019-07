Lady Gaga en couple avec un membre de son staff?

Lady Gaga aurait-elle retrouvé l’amour? Quelques mois après avoir rompu ses fiançailles, la star américaine a en tout cas été photographiée en train d’embrasser un homme, qui n’est pas Bradley Cooper, dans un restaurant de Los Angeles.

Alors que les rumeurs faisant état d’une relation entre Lady Gaga et Bradley Cooper se font de plus en plus pressantes, l’interprète de « Poker Face » a été aperçue en train d’embrasser un autre homme. Et cet homme n’est autre que Dan Horton, 37 ans, son ingénieur du son qui a auparavant travaillé pour Bruno Mars et Justin Timberlake! Les deux tourtereaux ont été aperçus lors d’un brunch dans un restaurant de Studio City, un quartier de Los Angeles, comme le rapporte People.

D’après une source présente dans le restaurant en même temps que la star américaine, « le couple s’embrassait et semblait très proche ». « Ironiquement, elle avait une table près du trottoir », ajoute le restaurateur pour le site People. « Elle était donc clairement d’accord pour être vue. Elle semblait très heureuse lorsqu’elle interagissait avec le gars avec qui elle était ».