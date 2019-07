 L’huile sèche en été : une prodigieuse idée !

Cela peut sembler une drôle d’idée d’utiliser une huile pour le corps et le visage à l’époque de l’année où on n’a pas envie de donner l’impression d’avoir transpiré toute la journée. Pourtant, ce n’est pas si étrange qu’on pourrait le penser de prime abord.

Reconnaissons-le, le mois passé toutes les conditions climatiques étaient réunies pour faire suer à grosses gouttes à peu près tout le monde en Belgique. Déodorants, sprays matifiants et crèmes solaires au fini non gras faisaient partie des indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage.

Mais que diriez-vous si nous vous suggérions d’intégrer une huile de soin dans votre routine beauté par cette chaleur ? Cela peut sembler un peu contre-productif en effet, au moment où on a plutôt tendance à faire tout son possible pour éviter d’avoir la peau qui brille. Pourtant, nous nous faisons fort de vous convaincre des avantages d’utiliser une huile de soin, qui font de ce produit un incontournable en toute saison.

Et particulièrement en été ! Voici quelques-uns des nombreux atouts d’une huile de soin pour votre peau en cette période estivale :

L’exposition prolongée au soleil dessèche la peau. Une huile pénètre la peau en profondeur pour la nourrir et l’hydrater.

L’huile agit comme une barrière contre toutes sortes de particules polluantes (qui sont particulièrement nombreuses en été).

Un taux d’humidité élevé rend d’autant plus difficile l’absorption par la peau d’un hydratant ordinaire.

L’huile vous donne un teint rayonnant.

Choisissez une « huile sèche »

Si l’huile que vous appliquez est grasse au toucher, cela peut être dû à sa formule. Toutes les huiles ne se ressemblent pas, et le rendu peut varier énormément d’une huile à l’autre. Optez donc pour une « huile sèche », comme l’Huile Prodigieuse Florale de Nuxe. Une huile sèche est particulièrement indiquée en été, car elle ne laisse pas de dépôt gras sur votre corps.

L’huile contient des coco-caprylates ? Super, cet ingrédient naturel issu de l’huile de coco agit comme une sorte de silicone naturel qui matifie votre peau tout en l’enveloppant d’une délicieuse sensation de douceur.

À utiliser avec modération

Si votre épiderme reste gras après avoir appliqué votre huile favorite, il se peut que votre peau essaie de vous envoyer un message. Les composés végétaux de l’huile sont extrêmement concentrés et nourrissants. Vous avez donc besoin de moins de produit que vous ne le pensiez. Après tout, ce n’est pas une crème solaire. Appliquez une plus petite quantité si vous remarquez que votre peau conserve un dépôt gras après application.

Pour des résultats optimaux, utilisez l’huile juste après avoir nettoyé votre peau, lorsque celle-ci est encore bien hydratée. Cela permet de retenir l’humidité.

Conseil :

Gommez votre peau avant ou pendant la douche, et appliquez l’huile ensuite. Non seulement cela stimule la circulation sanguine, mais cela permet aussi d’éliminer un grand nombre de cellules mortes. Ainsi l’huile pénètre plus rapidement et agit là où il faut !

Un parfum aux tonalités estivales

En optant pour une huile parfumée, vous bichonnez votre peau et vous vous parfumez en un seul mouvement. Non seulement cela abrège votre routine matinale mais en plus vous êtes sûre qu’un parfum floral et frais vous accompagnera toute la journée.

Un produit qui combine tous les avantages

Mais où trouver une huile qui présente tous ces avantages me direz-vous ? Bonne nouvelle: Nuxe, avec sa nouvelle huile sèche, a exactement le produit qu’il vous faut.

La nouvelle Huile Prodigieuse Florale pour visage, cheveux et corps possède toutes les qualités susnommées : une délicieuse senteur florale aux notes d’agrumes, une action anti-oxydante et une fonction barrière contre les particules en suspension dans l’environnement.

En outre, elle contient de l’huile d’amande douce, qui réduit l’apparence des vergetures. Plus d’excuse pour laisser votre nouveau pantalon ou jupe au placard quand le mercure monte. Fraîche et rayonnante, vous êtes parée pour l’été !

Fort heureusement, l’Huile Prodigieuse Florale peut être utilisée en toute saison. Utilisez-la toute l’année pour bénéficier de tous ses avantages ! Comment procéder, me direz-vous ? Vous pouvez l’utiliser seule ou diluée dans votre crème de jour pour le même effet.

Et vous, êtes-vous également convaincue des avantages d’une huile sèche pour l’été ?

