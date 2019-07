Michal Kwiatkowski, fatigué après le Tour, ne défendra pas son titre en Pologne

Michal Kwiatkowski ne sera pas au départ du prochain Tour de Pologne (World Tour), qui se déroule du 3 au 9 août. Le coureur de l’équipe Ineos, vainqueur devant son public de l’édition 2018 de cette course à étapes polonaise, s’est déclaré fatigué après le Tour de France. « Je ne suis pas un gars qui aime changer ses plans mais c’est malheureusement le cas maintenant. Même si j’aime le Tour de Pologne et que je chéris les souvenirs de l’année dernière, je ne pourrai pas y participer cette saison », a écrit le Polonais sur les réseaux sociaux, expliquant que son corps réclamait du repos et ce « probablement depuis longtemps ».

Michal Kwiatkowski, 9 victoires en 2018, n’a pas connu le même rendement cette saison. Après des troisièmes places sur Paris-Nice et Milan-Sanremo, il est tombé au Tour du Pays basque et n’a plus signé de pareil résultat depuis. « Ce n’est pas la saison rêvée jusqu’ici et c’est le bon moment pour réfléchir et penser à ma préparation », a ajouté ‘Kwiatko’, d’ailleurs sevré de bouquet depuis son succès au Tour de Pologne l’année dernière.

Le Polonais de 29 ans a ponctué le Tour de France à la 83e place, à 2h46:14 de son équipier colombien Egan Bernal.

Source: Belga