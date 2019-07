Gille et Vliegen alignent une 9e victoire de rang sur le circuit ATP

Sander Gille (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 43) se sont imposés au premier tour du double au tournoi ATP 250 de Kitzbühel, joué sur terre battue et doté de 524.340 euros, mardi en Autriche. Les Belges, têtes de série N.4, ont battu le Slovaque Martin Klizan et le Serbe Nenad Zimonjic sur le score de 4-6, 7-6 (5) et 10/7 après 1h37 de jeu. En quarts de finale, ils défieront le Bolivien Hugo Dellien et l’Espagnol David Vega Hernandez.

La paire belge de Coupe Davis a signé une neuvième victoire de rang. En effet, Gille, 28 ans, et Vliegen, 26 ans, ont remporté coup sur coup les tournois ATP de Bastad en Suède puis de Gstaad en Suisse, ouvrant leur compteur sur le circuit principal.

Source: Belga