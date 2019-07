Europa League – Reversé de la Ligue des champions, Plzen défiera l’Antwerp au 3e tour préliminaire

L’Antwerp connait désormais son adversaire au troisième tour préliminaire de l’Europa League. Le tirage au sort avait, en effet, désigné comme adversaire des Anversois le perdant de la rencontre du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions entre l’Olympiacos et le Viktoria Plzen. Les Tchèques, qui ont tenu le nul à l’aller dans leur stade (0-0), ont subi les assauts grecs au retour au Pirée (4-0) et affronteront donc les troupes de László Bölöni. Le milieu de terrain de Pilzen Patrik Hrosovsky, recruté par le Racing Genk mais qui doit défendre contractuellement les couleurs tchèques jusqu’au terme des tours préliminaires, a disputé l’entiereté de la rencontre perdue par ses couleurs. Guilherme (51e), Guerrero (70e), Reznik, contre son camp (73e), et Semedo (82e) ont inscrit les quatre buts du match.

Plzen devra désormais se défaire de l’Antwerp au troisième tour préliminaire de l’Europa League pour tenter de rallier les poules de la compétition. Les matches du troisième tour se dérouleront le 8 et le 15 août. Le « Great Old » jouera l’ensemble de ses rencontres sur la scène européenne au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

L’Olympiacos se qualifie, de son côté, pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions où le club grec rencontrera les Turcs de Basaksehir.

Source: Belga