Critérium d’après-Tour à Roulers – Le vainqueur du Tour de France Egan Bernal (Ineos) s’impose à Roulers

Egan Bernal (Team Ineos) a remporté mardi la 10e édition du critérium d’après-Tour de Roulers. Le tout frais vainqueur de la Grande Boucle a devancé Thomas De Gendt (Lotto Soudal) et Dylan Teuns (Bahrain-Merida), qui ont chacun remporté une étape au Tour 2019. Laurens De Plus (Jumbo-Visma) a pris la quatrième place, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) la cinquième.

« Mon deuxième critérium en Belgique est fini », a commenté Bernal, présent lundi à Alost. « Peut-être que je n’aurais pas dû manger un paquet de frites juste avant le départ de cette course, car j’étais un peu lourd quand on a appuyé sur l’accélérateur », a confié dans un éclat de rire Bernal. « Je rentre bientôt à la maison. Je vais continuer à profiter de ma victoire finale dans le Tour. Je m’attends aussi à une grande fête dans mon pays natal », a conclu le Colombien.

Source: Belga