À Esperanzah!, la fête et la lutte contre les privilèges

Esperanzah! ouvrira ses portes pour trois soirs de fête ce vendredi 2 août. Comme chaque année, l’Abbaye de Floreffe mettra à l’honneur les musiques du monde et une thématique de société. Cette année, haro sur les privilèges!

Caravan Palace, Danakil, L.E.J., Ibeyi, Feu! Chatterton… Il y en aura pour tous les goûts en matière de musiques du monde à Esperanzah! À côté de ces noms bien connus, les festivaliers pourront découvrir d’autres artistes, souvent moins connus mais non moins talentueux, comme savent en dénicher les programmateurs d’Esperanzah!

En parallèle aux quatre scènes installées sur le site, les festivaliers pourront profiter de nombreuses animations. Quelques dizaines de spectacles «arts de rue», allant du cirque au théâtre en passant par des déambulations, viendront entrecouper les journées.

Une dernière à l’Abbaye de Floreffe?

Le cadre de l’Abbaye de Floreffe contribue certainement au charme d’Esperanzah! L’avenir du festival en ces lieux est pourtant incertain. «Il est possible que l’édition 2019 soit la dernière d’Esperanzah! à l’Abbaye de Floreffe», a annoncé Jean-Yves Laffineur, le directeur du festival. Le lieu, classé et ancien, pose un certain nombre de contraintes qui amènent l’organisation à s’interroger. Le directeur nuance toutefois: «c’est possible, mais pas certain. L’abbaye est et restera quoiqu’il arrive notre priorité.»