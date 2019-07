Festival de Ronquières: Une huitième édition tout confort

Comme chaque année, l’affiche du festival de Ronquières est en phase avec son public: familial et éclectique. Pour cette huitième édition, les organisateurs mettent l’accent sur le confort, l’écologie et les services apportés aux festivaliers.

Depuis sa création en 2012, le petit festival de Ronquières a bien grandi, passant de 12.000 à 42.000 festivaliers. Chaque année, le site s’agrandit légèrement pour accueillir quelques personnes de plus. Cette fois, une nouvelle zone détente verra le jour près des foodtrucks.

Mais les organisateurs l’affirment, pas question de devenir une grosse machine, Ronquières restera un festival familial, à taille humaine. C’est ce qui plaît au public, tout comme ce cadre si particulier du plan incliné avec ses scènes bâbord et tribord.

Un peu de tout

Pour sa huitième édition, le festival propose une programmation léchée, avec de grosses têtes d’affiche mais aussi des artistes émergents, et ce dans plusieurs genres. C’est Zazie et Cœur de Pirate qui attireront en majorité les foules mais les deux chanteuses sont bien entourées. On retrouvera par exemple Eagle Eye Cherry qui, 20 ans après son tube «Save Tonight», viendra défendre son septième album. Parmi les autres «anciens», citons également les Belges d’Hooverphonic et de Novastar.

La musique urbaine trouve également sa place dans la programmation avec les venues de Bigflo & Oli, Lomepal ou encore Eddy de Pretto. Trois rappeurs de styles différents qui contenteront les amateurs du genre.

Ronquières, c’est aussi des talents qui montent, avec notamment Clara Luciani, Juicy ou encore Claire Laffut. Quant aux soirées, elles seront très festives grâce à Kid Noize, 2ManyDjs, Todiefor ou encore Daddy K, qui fêtera ses 30 ans de carrière en clôture l’événement.

Confort et écologie

Cette huitième édition promet davantage de confort aux festivaliers qui pourront accéder facilement au site grâce au temps d’attente réduit dans les files. Quelque 40 foodtrucks seront également présents, proposant notamment de la nourriture vegane. Un nouveau bar lounge fera aussi son apparition à côté des espaces détentes.

Autre aspect que les organisateurs ne veulent pas négliger: l’écologie. Si le festival utilise depuis plusieurs années des gobelets réutilisables, il a également lancé une grande opération de sensibilisation sur l’impact environnemental des mégots de cigarettes. Et pour compenser l’impact de CO2 du festival, des milliers arbres sont plantés à Madagascar depuis la toute première édition.