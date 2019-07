Proximus League – Michel De Wolf nommé coordinateur sportif de l’Ecole des Jeunes de l’Union Saint-Gilloise

Michel De Wolf a été nommé coordinateur sportif de l’Ecole des Jeunes de l’Union Saint-Gilloise, a annoncé lundi le club de Proximus League. « Suite au vote au conseil d’administration de notre Ecole des Jeunes, la Royale Union Saint-Gilloise confie la coordination de ses équipes Élites à Michel De Wolf », a indiqué le club de D1B dans un communiqué. « Grâce à son expérience en tant que joueur, entraîneur et formateur, Michel De Wolf pourra structurer et gérer notre Ecole des Jeunes, ses élites et ses équipes Iris. »

Ancien joueur du RWDM, de La Gantoise, Courtrai, Anderlecht et Marseille, De Wolf, 61 ans, a été Diable Rouge à 42 reprises. Une fois les crampons raccrochés, il a notamment entraîné Courtrai, le Gabon et le Brussels et été assistant au Sporting Charleroi et à Tubize, qu’il a quitté en octobre 2017.

Source: Belga