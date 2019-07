L’Italien Davide Cimolai gagne la 3e étape à Verviers, Loïc Vliegen toujours en jaune

L’Italien Davide Cimolai a remporté la troisième étape du Tour de Wallonie (2.HC), lundi, entre La Roche-en-Ardenne et Verviers (194,2 km). Le coureur d’Israel Cycling Academy s’est imposé à l’issue d’un sprint en côte devant Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) et le Français Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hôtels). Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) conserve le maillot jaune de leader du général. Le Polonais Kamil Gradek (CCC) et le Danois Emil Nygaard Vinjebo (Riwal Readynez) sont sortis du peloton à un peu plus de 10 kilomètres de l’arrivée. Malgré une avance de 30 secondes, ils ont été repris juste avant la flamme rouge.

Cimolai s’est montré le plus costaud au sprint. L’Italien décroche à 29 ans la 9e victoire de sa carrière, la quatrième de la saison.

Mardi, la 4e étape reliera Villers-Le-Bouillet à Lierneux (178,2 km). Le Tour de Wallonie s’achève mercredi à Thuin.

Source: Belga