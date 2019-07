Julian Alaphilippe conforte sa place en tête du classement mondial, Greg Van Avermaet 7e

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conforté sa place en tête du classement mondial UCI publié à l’issue du Tour de France par l’Union cycliste internationale. Le Français a terminé 5e du classement général de la Grande Boucle qui s’est achevée dimanche sur les Champs Elysées, remportant deux étapes et portant le maillot jaune durant 14 jours, et à ce titre élu Super-combatif du Tour. Un maillot jaune qui est revenu finalement, et pour la première fois à la Colombie, à Egan Bernal (Ineos) qui effectue lui un belle progression passant de la 23e à la 6e place. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a gagné deux places et suit directement Alaphilippe au sommet de cette hiérarchie cycliste. Le Danois Jakob Fuglsang (Astana), 3e, complète le podium.

Côté Belge, Greg Van Avermaet (CCC), 7e, est le premier belge de ce classement devant Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), 11e, et Tim Wellens (Lotto Soudal), 14e, longtemps maillot à pois sur la Grande Boucle. Ils perdent chacun une position. Sans surprise aussi, Deceuninck-Quick Step conforte sa place en tête du classement par équipes. Lotto Soudal, avec notamment les trois victoires de Caleb Ewan au Tour de France, passe de la 15e à la 12e place. La Belgique par contre a perdu sa première place au classement par pays au profit de la France.

Ce classement UCI est établi sur base des résultats des courses du WorldTour et du circuit continental UCI des 52 dernières semaines.

Source: Belga