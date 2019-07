Critérium d’après-Tour à Alost – Remco Evenepoel gagne le 84e critérium d’après-Tour d’Alost devant Egan Bernal

Remco Evenepoel a remporté lundi le 84e critérium d’après-Tour d’Alost, disputé au lendemain de la dernière étape du Tour de France. Le jeune loup de Deceuninck-Quick-Step s’est imposé dans un sprint à trois devant le vainqueur du Tour Egan Bernal (Ineos) et Laurens De Plus (Jumbo-Visma). Le champion de Belgique Tim Merlier (Corendon-Circus) a pris la quatrième place, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a complété le top-5.

« C’était une expérience incroyable », a commenté Evenepoel. « Quel public nombreux! J’ai pu échanger quelques mots pendant la course avec Bernal. J’espère pouvoir rencontrer encore ce gars pendant les courses. Nous sommes tous les deux jeunes et savons combien il est difficile de gagner. »

Mardi, Egan Bernal et son équipier Jonathan Castroviejo disputeront encore le critérium de Roulers, tout comme

Thomas De Gendt et Xandro Meurisse.

Source: Belga