L’histoire en BD à travers la vie des papes

On pouvait craindre que raconter la vie des papes en BD n’ouvre la porte qu’à de longs récits ennuyeux où, tout au plus, les dessinateurs auraient pu s’amuser grâce aux décors de toutes sortes fournis par la tradition catholique. Il n’en est rien, comme le montrent les deux premiers albums de la collection «Un pape dans l’Histoire».

L’histoire du monde occidental et celle de l’Église catholique ont longtemps été imbriquées. Glénat en a conclu qu’aborder l’histoire des papes pourrait être un bon moyen de raconter celle de l’Europe. Pour y parvenir, la maison d’édition a choisi de mettre en avant le destin de papes qui ont marqué leurs temps.

Trouver des caractères marquants parmi les 266 papes qui se sont succédé n’a pas été compliqué. Hommes de pouvoir et d’influence, chefs de guerre, diplomates, curieux avides de connaissances, hommes cruels et peu tolérants… Ils sont nombreux à avoir marqué l’histoire de la chrétienté. Que ce soit pour leur modernité, leur volonté de maintenir l’Église unie face aux tumultes du monde, ou encore leur rôle de précurseurs, beaucoup ont joué un rôle dans le cours du monde.

Les deux premiers volumes sont consacrés à Pierre, le premier pape, et à Léon 1er, qui a dû lutter contre les divisions au sein de son Église. Le dessin très réaliste permet de visualiser ces époques, les modes de vie, et donne un réel plaisir à se promener dans ce temps lointain. Sur le fond, le style hagiographique laisse l’impression d’un récit partial, où l’on ne sait plus très bien démêler le vrai de l’histoire romancée et des caractères retravaillés pour les besoins du récit. Chaque volume se termine par un cahier historique de huit pages, qui est l’occasion d’entrer un peu plus dans la réalité que ne le permettent les 56 pages de la bande dessinée. La série a été supervisée par l’écrivain et spécialiste du Vatican Bernard Lecomte.