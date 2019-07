Tour de Wallonie – CCC touché par une intoxication alimentaire à l’hôtel

L’équipe CCC a expliqué à l’arrivée de la deuxième étape du Tour de Wallonie (2.HC) dimanche entre Waremme et Beyne-Heusay avoir été touché par une intoxication alimentaire à l’hôtel. « Gijs Van Hoecke n’a pas pris le départ en raison d’une intoxication alimentaire à l’hôtel. Puis c’est Guillaume Van Keirsbulck qui a abandonné durant la course pour la même raison et quatre membres de notre staff ne se sont pas sentis bien non plus. Plusieurs cas d’intoxication alimentaire ont été constaté d’ailleurs à l’hôtel et certaines personnes ont du être évacuées en ambulance », a raconté Jackson Stewart, le directeur sportif de CCC. « Comme si cela ne suffisait pas, Szymon Sajnok a été pris dans une chute à l’approche du circuit final, mais heureusement il va bien. »

Source: Belga