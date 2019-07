Richard Lietz, Michael Christensen et Kevin Estre s’imposent, doublé pour Porsche

La Porsche 911 GT3 R pilotée par l’Autrichien Richard Lietz, le Danois Michael Christensen et le Français Kevin Estre a remporté les 24 Heures de Spa, dimanche, sur le circuit de Francorchamps. La voiture N.20 du GPX Racing a devancé une autre Porsche, la 998 des Français Frederic Makowiecki, Patrick Pilet et du Britannique Nick Tandy (ROWE Racing). La Mercedes-AMG GT3 N.4 des Allemands Maro Engel et Luca Stolz et du Néerlandais Yelmer Buurman a complété le podium.

La course a été interrompue pendant près de six heures (de 5h43 à 11h30) en raison des conditions météorologiques très défavorables. La pluie abondante, qui provoquait de l’aquaplanage en ligne droite, et la mauvaise visibilité ont poussé les organisateurs à interrompre leur épreuve afin de préserver la sécurité des pilotes.

Source: Belga